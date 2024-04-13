Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (7)

Bu arada kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin yapılan açıklamada, ulaşılabilen 7 kabindeki 40 vatandaşın kurtarıldığı, 15 kabindeki 134 vatandaşın tahliye çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

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