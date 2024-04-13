Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (7)
40KİŞİ KURTARILDIAntalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin yapılan açıklamada, ulaşılabilen 7 kabindeki 40 vatandaşın kurtarıldığı, 15 kabindeki 134 vatandaşın tahliye çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
40KİŞİ KURTARILDI
Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin yapılan açıklamada, ulaşılabilen 7 kabindeki 40 vatandaşın kurtarıldığı, 15 kabindeki 134 vatandaşın tahliye çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
Bu arada kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.