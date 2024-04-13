Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 137'si kurtarıldı (3)

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.45 itibarıyla teleferik kazası sonrası 19 kabindeki 137 kişinin ekipler tarafından tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Tahliye edilenlerden 9 kişinin ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşmiştir. Tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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