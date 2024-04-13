Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 137'si kurtarıldı (3)

        TAHLİYEEDİLEN SAYISI 137'Yİ BULDUAntalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 137'si kurtarıldı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TAHLİYEEDİLEN SAYISI 137'Yİ BULDU

        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.45 itibarıyla teleferik kazası sonrası 19 kabindeki 137 kişinin ekipler tarafından tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Tahliye edilenlerden 9 kişinin ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşmiştir. Tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!

        Benzer Haberler

        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı (2)
        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı (2)
        AFAD Başkanı Memiş, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklamada bulu...
        AFAD Başkanı Memiş, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklamada bulu...
        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı
        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin aç...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten teleferik kazasına ilişkin aç...
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama:
        Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama: