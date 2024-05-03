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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (6)

        TUTUKLANDIAntalya'nınDöşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt, işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:26
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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (6)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'nınDöşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt, işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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