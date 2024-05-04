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        Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla öldürüp, kaçtı

        ANTALYA'da Tahsin E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:00
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        Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla öldürüp, kaçtı
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        ANTALYA'da Tahsin E. (27), kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Ahmet Özdakak'ı (46), kamyonetle getirdiği çileği müşterilerine sattığı sırada tabancayla 12 el ateş ederek öldürüp, kaçtı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Yeni Cami yanı 33001 Sokak’ta meydana geldi. Toptan çilek satışıyla uğraşan Ahmet Özdakak, 07 DBH 74 plakalı kamyonetiyle müşterilerine satmak için çilek getirdi. Bu sırada aralarında husumet olan Tahsin E., olay yerine gelerek Ahmet Özdakak'a tabancayla 12 el ateş edip, yaya olarak kaçtı. Ahmet Özdakak çilek kasalarının yanında yerde hareketsiz kalırken, olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Özdakak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Ölüm haberini alıp, gelen Özdakak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahalede bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Özdakak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdakak'tan geriye kalan çilekler ise yakınları tarafından yere döküldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri suç aleti tabancayla kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Tahsin E.'nin 2016 yılında Şanlıurfa Viranşehir'de kardeşi Sinan E.'nin öldürülmesinden 4 çocuk babası Ahmet Özdakak ile ailesini sorumlu tuttuğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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