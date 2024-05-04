GÜNCELLEME - Alanya'da okul servis aracının camını kıran şüpheli ve babası serbest bırakıldı

Dinek Mahallesi'nde trafikte yaşanan yol vermeme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine F.S, H.Ş'nin kullandığı servis aracını durdurmuştu. F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Dün trafikte yol vermeme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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