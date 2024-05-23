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        Yakınlarının haber alamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok (73) çifti, evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:25 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:30
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        Yakınlarının haber alamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok (73) çifti, evlerinde ölü bulundu. Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. Eve giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

        Yapılan incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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