Alanya'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı çiftin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Sugözü Mahallesi Kütürüp Beleni mevkisinde bir apartmanda yaşayan Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok'u (73) evin salonunda hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

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