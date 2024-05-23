Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Sugözü Mahallesi Kütürüp Beleni mevkisinde bir apartmanda yaşayan Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok'u (73) evin salonunda hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı çiftin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri, Alanya Belediyesi Morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Dedeman Olympos Health Resort, Antalya'da hizmete açıldı
        Dedeman Olympos Health Resort, Antalya'da hizmete açıldı
        Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına yönelik 'yasal düzenleme' tepkisi
        Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına yönelik 'yasal düzenleme' tepkisi
        Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
        Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi
        Akdeniz Üniversitesinde hastaya eş zamanlı böbrek ve pankreas nakledildi
        Akdeniz Üniversitesinde hastaya eş zamanlı böbrek ve pankreas nakledildi
        Gemide rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastan...
        Gemide rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastan...