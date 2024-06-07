'Kurbanlık etlerin kıyma çekim işlemini sadece kasaplar yapabilir'

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık etlerin kıyma çekimi gibi işlenmesini sadece kasapların yapabileceğini belirterek; lokanta, bakkal, market, hatta berber, akaryakıt istasyonu gibi yerlerin bile kıyma çektiğini söyledi. Yardımcı, “Et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt/onay kapsamı dışındaki işletmelere farklı birçok maddeden yazılacak cezalar 73 bin TL'yi aşıyor ve faaliyetten mene kadar gidebiliyor” dedi.

Kurban Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanında oluşturulan hayvan pazarlarında kurbanlık satışları devam ederken, diğer taraftan da hem Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler hem de Türkiye Kasaplar Federasyonu gibi kuruluşlarda satıştan kesime ilgili tüm süreçleri takip edip, bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bayramda kurban kesimi yaptıranların kesim sonrası etlerin işlenmesine yönelik tüm işlemleri sadece kasapların yapabileceği uyarısında bulundu.

BAYRAMDA TÜM KASAPLAR İŞ BAŞINDA Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca Türkiye genelinde tüm kasap esnafının açık ve işinin başında olacağını dile getiren Yardımcı, “Kurbanlar kesildikten sonra vatandaşlarımıza kesilen kurbanlardan kıymasını, kuşbaşını, pirzolasını hazırlayıp verebilecek. Ama kasaplar dışında da bazı merdiven altı dediğimiz, örneğin kıymayı bakkalı çekiyor, manavı çekiyor, berberi çekiyor hatta petrol istasyonu bile kıyma çekimi yapıyor. Buralar hijyen olmadığı halde sadece kıyma çekiyorlar. Ama et parçalamıyorlar. Biz de diyoruz ki bunun bir yasası var. Bu yasa çıkalı üç sene oldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri bu yasayı uygulamalı" dedi.

‘TARIM İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR’ Kasap dışında başta kıyma çekimi olmak üzere kurbanlık etlerin lokantacı, bakkal, büfe, manav, berber ve diğer ilgisi olmayan iş yerlerinde yapılmasının cezaları olduğunu söyleyen Yardımcı, “O gün alınacak 3-5 bin TL için büyük para cezaları da var. Şimdi sen berbersin, ben dükkanımda sandalye koysam, milleti tıraş etsem sen kabul eder misin? Etmezsin. Sen bir büfecisin, ben burada içecek satsam kabul eder misin? Etmezsin. Esnaf ahlakı diye bir şey vardır. Herkes mesleğine saygı duymalı. Lokantacı, pideci dükkanın önüne koyuyor makineyi, kıyma çekiyor. Ya sen pidecisin. Sen kasap dükkanında biz pide yapıp satsak kabul eder misin? Etmezsin. Türkiye'deki bu kanunların işlemesi gerek. Bu yasa olarak çıktı, bilhassa tarım il ve ilçe müdürlüklerimize görev düşüyor" diye konuştu.

HİJYEN UYGUNSUZLUĞUNUN CEZASI 29 BİN TL Kasap dışındaki bu tür işlemlerin hijyenik olmadığını da anlatan Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 'Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri' hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile kuralların belirlendiğini söyledi. Yardımcı, hijyen uygunsuzluğunun cezası 29 bin 234 TL, HACCP Sistemi uygulamamak 29 bin 234 TL, kayıtsız faaliyet göstermek 14 bin 595 TL olmak üzere kasap dışında kıyma çeken bir yer tespit edildiğinde karşılaşabileceği ceza miktarı toplamının 73 bin TL'yi bulduğunu söyledi. Denetime karşı gelmenin cezasının ise 73 bin 143 TL olduğunu belirten Yardımcı, insan sağlığı ve gıda güvenirliğini direkt etkileyen uygunsuzluklar durumunda da ayrıca 14 bin 595 TL para cezası ve faaliyetten men uygulanabileceği uyarılarında bulundu.