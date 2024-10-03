'Yabancı tarım işçisinin Antalya'da çalışma izni 1 yıl olsun' talebi

TARIM sektöründe işçi bulmakta zorlanan üreticiler, serada, bahçede 'ortakçı', 'maaşlı', 'yevmiyeli' gibi farklı kazanç ve mesai metotları ile çalışacak tarım işçisi arayışına girdi. Barınmayı da karşılayacak ilanlar artarken, sektördeki yabancı işçi artışına dikkati çeken Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Ülkemizde geçici koruma sağlanan yabancıların Antalya için tarım sektöründe çalışma izninin 1 yıl olmasını talep ediyoruz" dedi.

ATB verilerine göre; tarım sektöründe aktif sigortalı sayısı 2013'ten 2023'e kadar geçen sürede yüzde 50 azaldı. Türkiye genelinde 2013'te 928 bin 454 olan aktif sigortalı sayısı, geçen yıl 460 bin 260'a, Antalya'da ise 45 bin 791'den 23 bin 405'e düştü. Tarım sektöründe aktif sigortalı çalışan sayısı, 2023'te de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldı. Tarım sektöründe çalışanın azalmasıyla son yıllarda yabancı uyruklu tarım işçisi sayısı arttı. Yabancı uyruklu tarım işçileri üretim alanlarında 'ortakçı, yevmiyeli' gibi çalışma metotlarıyla yer almaya başladı.

İLANLARDA KONUT, KAZANÇ ORTAKLIĞI Tarım sektörü çalışanı bulamayan üreticilerin internet sitelerinde 'işçi' arayışına yönelik ilanında artış yaşandı. Serada, bahçede çalışacak aile fertleri, tarım sektörü çalışanı arayışındakilerin ilanında konaklayabileceği konut ile elektrik, su giderlerinin karşılanması gibi seçenekler yer alıyor. Yabancılara yönelik çok sayıdaki ilanda çalışanın ücreti genellikle 'ortakçı', 'yevmiyeli' gibi ifadelerle belirtiliyor. 'İNSANLAR TARIM SEKTÖRÜNDE İŞ YAPMAK İSTEMEZ HALE GELDİ' ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'da yabancı uyruklu tarım çalışanlarının 'yarıcı, dal başçı, kilo başı' gibi farklı çalışma ve kazanç metoduna göre tarımsal üretim sisteminde bulunduğunu vurguladı. Bu metotların yasal mevzuatta karşılığının bulunmadığına değinen Çandır, "Bunlara yasal mevzuat getirilerek yasal çalışmasının önünü açmamız gerekiyor. Kentleşmeyle, tarımın itibar kaybetmesiyle, insanlar tarım sektöründe iş yapmak istemez hale geldi. Kırsalda nüfusun yaşlanması, gençlerin şehre göç etmesiyle, tarım sektöründe işçi eksiğimiz var. Uzun yıllar tarım sektörüne yönelik özel sosyal güvenlik sistemi geliştirilmesini savunuyoruz. Devletimiz önemli sosyal yardımlar yapıyor ama bu yardımlar üretime girmesi gereken iş gücünü tembelliğe yöneltiyor. Bizim talebimiz, sosyal yardımlarla eş güdümlü sosyal güvenlik sisteminin tarıma uygulanması. Böylelikle yerinde üreten insanların sosyal güvencesi olmasıyla tarım sektörünün hareketleneceğini öngörüyoruz" diye konuştu.