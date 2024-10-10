Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı
SeaTo Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda ilk gün sahil etabı tamamlandı
- Sahil etabında lider Billy Bolt
Gökhan HEBEPCİ - Levent YENİGÜN / ANTALYA,
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