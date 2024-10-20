Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Polis memuruna silahlı saldırının 2 şüphelisi adliyede

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen'i silahla yaralayan oto tamircisi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuruna silahlı saldırının 2 şüphelisi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen'i silahla yaralayan oto tamircisi G.K. ile ona yardım ettiği ileri sürülen M.A.T., adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Sanayi Sitesi içerisindeki Boğazkent yolunda meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ali Şen, yaklaşık 2 ay önce arızalanan aracını tamir ettirmek için oto tamircisi G.K.'ye teslim etti. Dün aracının durumunu sormak üzere G.K.'nin dükkanına gelen Ali Şen, bir süre sonra ayrıldı. İddiaya göre G.K., kendi aracıyla takip ettiği Ali Şen'e, araçtan inmeden av tüfeğiyle ateş edip, kaçtı. Sırtından vurulan polis memuru Ali Şen yere düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ağır yaralanan Ali Şen, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Oto tamircisi G.K. ile aracı kullandığı belirlenen M.A.T., polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olay sırasında M.A.T.’nin aracı kullandığı, arka koltukta oturan G.K.'nın ise saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobille yaklaşan saldırganın Ali Şen'e ateş ettikten sonra uzaklaştığı, Ali Şen'in de yere düştüğü anlar yer aldı. Polis memuru Ali Şen'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        G.K. ile M.A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi
        Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü barista hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü barista hayatını kaybetti
        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da polis memuruna silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edil...
        Antalya'da polis memuruna silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edil...
        Antalya'da 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Antalya'da 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Antalya'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü