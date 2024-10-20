Polis memuruna silahlı saldırının 2 şüphelisi adliyede

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen'i silahla yaralayan oto tamircisi G.K. ile ona yardım ettiği ileri sürülen M.A.T., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sanayi Sitesi içerisindeki Boğazkent yolunda meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ali Şen, yaklaşık 2 ay önce arızalanan aracını tamir ettirmek için oto tamircisi G.K.'ye teslim etti. Dün aracının durumunu sormak üzere G.K.'nin dükkanına gelen Ali Şen, bir süre sonra ayrıldı. İddiaya göre G.K., kendi aracıyla takip ettiği Ali Şen'e, araçtan inmeden av tüfeğiyle ateş edip, kaçtı. Sırtından vurulan polis memuru Ali Şen yere düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ağır yaralanan Ali Şen, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Oto tamircisi G.K. ile aracı kullandığı belirlenen M.A.T., polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olay sırasında M.A.T.’nin aracı kullandığı, arka koltukta oturan G.K.'nın ise saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. OLAY ANI KAMERADA Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobille yaklaşan saldırganın Ali Şen'e ateş ettikten sonra uzaklaştığı, Ali Şen'in de yere düştüğü anlar yer aldı. Polis memuru Ali Şen'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.