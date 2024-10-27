Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sahildeki işletmelerden yüksek kira tepkisi

        ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bulunan işletme sahipleri, yönetim tarafından kendilerine sunulan yüksek kira artış oranına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:49 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahildeki işletmelerden yüksek kira tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bulunan işletme sahipleri, yönetim tarafından kendilerine sunulan yüksek kira artış oranına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Konyaaltı Sahili'ndeki işletme sahipleri, yüksek kira artış oranları nedeniyle sahil meydanında toplanıp, basın açıklaması yaptı. Kira artış oranını protesto eden işletme sahipleri, basın açıklamasını 2 şezlong ve 1 şemsiye önünde gerçekleştirdi. Basın açıklamasının yapılacağı alanda polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

        '8-10 MİLYON TL KİRA BEDELİ İSTENİYOR'

        Sahildeki işletmeciler adına açıklama yapan Avukat Abdullah İlkkahraman, “Yönetimin dile getirdiği sorun, fazla kullanım alanları ve kötü işletmeler değil. İstedikleri fahiş kira artışları. Mevcutta 2 milyon lira kira ödeyen işletmelerden 8-10 milyon lira arası kira bedelleri isteniyor. Yönetim tarafından istenen kira bedelleri kabul edilseydi, halkımız yine düşünülmeyecekti. Yönetimin iddia ettiği 'para kaybetmeye hazırız' demeçleri gerçek ise biz de uygun fiyatlarla hizmet etmeye hazırız" dedi.

        'TAHLİYE EDİLECEĞİMİZİ TARAFIMIZA BİLDİRDİLER'

        İşletmelerin kira bedelini ödemediği takdirde tahliye edileceğini belirten Avukat İlkkahraman, “Haklı olarak şikayete konu olan fahiş fiyatların nedeni yönetim tarafından bizlere ödenmek zorunda bırakılan çok yüksek kiralar ve aidatlardır. Söz konusu istenen kiralara ek olarak her bir işletmeden alınan aylık 100 bin TL'yi aşan aidatlardır. Yönetimin bizi satmakla zorunlu bıraktığı yiyecek ve içeceklerden aldığı milyonları aşan sponsorluk gelirlerini dahi dile getirmedik. Son 2-3 aydır her bir işletmeyi tek tek görüşmeye çağırarak ya istenen fahiş kira bedelleri ile yeni sözleşme yapılacağı ya da kiralama döneminde elimizden alınan tarihsiz tahliye taahhütnamesinin devreye sokularak kamuoyunda farklı haber yapılarak tahliye edileceğimizi tarafımıza bildirdiler" ifadelerini kullandı.

        'ARTIŞ YAPILMAZSA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ'

        Kira oranlarında indirim yapılmasını isteyen işletmeci Abdullah Demir ise “Fiyatları indirirlerse biz de menüde halka indirim yapacağız. Halk ister istemez bize tepki gösteriyor. Artış yapmadıkları takdirde biz de halka yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.

        İşletme sahipleri basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi
        AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığına Yunus Günal seçildi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı
        Olimpos'ta düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği başladı
        Akseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Akseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavukların...
        Antalya'da 9 yaşındaki çocuk ot yangınından etkilenmemeleri için tavukların...
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi