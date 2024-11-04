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        30 metrelik falezlere çıktı, annesinin aranmasını istedi

        ANTALYA'da girişin yasak olduğu 30 metrelik falezlere çıkıp, polis gelince annesinin aranmasını isteyen genç, güçlükle ikna edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:40
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        30 metrelik falezlere çıktı, annesinin aranmasını istedi
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        ANTALYA'da girişin yasak olduğu 30 metrelik falezlere çıkıp, polis gelince annesinin aranmasını isteyen genç, güçlükle ikna edildi. Eylemine son veren bu kişi, polis merkezine götürüldü.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Bir genç, manzarayı seyretmek için girişin yasak olduğu bölgeden geçerek yaklaşık 30 metrelik falezlere çıktı. Bu kişinin uzun süre falezlerde oturduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler falezlerde oturan genci, saatlerce ikna etmeye çalıştı. Annesinin gelmesini isteyen genç, ekiplere annesini arattı. Ekipler anneden yanıt alamayınca falezlerde oturmaya devam eden genç, polis ekibinden içki talebinde bulundu. Bir süre daha falezlerin kenarında oturan genç, ikna edilerek bulunduğu yerden alınıp, Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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