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        Sokakta yaşıyordu, cami avlusunda ölü bulundu

        ANTALYA'da sokakta yaşayan İsmail Şorabay (49), cami avlusunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:35
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        Sokakta yaşıyordu, cami avlusunda ölü bulundu
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        ANTALYA’da sokakta yaşayan İsmail Şorabay (49), cami avlusunda ölü bulundu.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii avlusunda meydana geldi. Bankların yanında hareketsiz yatan kişiyi gören cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bankların yanında duvar dibinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yapılan incelemede, sokakta yaşayan İsmail Şorabay olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İsmail Şorabay'ın cenazesi, ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        ‘YAĞMURDA BİLE AVLUDA KALIYORDU’

        Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı Mustafa Çağlar, “Şahıs üç gündür bulunduğu yerde kalıyordu. Ben de bugün ikindi namazını kıldırıp camiden çıktığım esnada durumu zabıta ekiplerine bildirdim. Gelip sıcak bir yuvada kalması ve daha iyi bir yere götürmeleri için ama ekipler gelmedi. Bu şahıs cuma günü akşam saatlerinde itibaren buralardaydı. Yağmurda bile bu şekilde olduğu yerde kalıyordu. Üzerindeki kıyafetleri bile hala ıslak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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