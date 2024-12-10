1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü

ANTALYA’da Nuri Karakuş (48), sıva işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük (20) tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Nuri Karakuş, sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük’ten 1000 TL alacağını istemek için evine gitti. Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Dönük, arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet Dönük’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş’un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş’un cansız bedeni, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.