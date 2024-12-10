Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü

        ANTALYA'da Nuri Karakuş (48), sıva işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük (20) tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’da Nuri Karakuş (48), sıva işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük (20) tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Nuri Karakuş, sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük’ten 1000 TL alacağını istemek için evine gitti. Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Dönük, arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet Dönük’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş’un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş’un cansız bedeni, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

        Mehmet Dönük ilk ifadesinde, “Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, ‘Paramı neden vermiyorsun?’ deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi açıldı
        Antalya'da "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi açıldı
        Kozmetik sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Kozmetik sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Binlerce yıllık kaya mezarın önüne ev yaptı
        Binlerce yıllık kaya mezarın önüne ev yaptı
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da cami avlusunda bir kişi ölü bulundu
        Antalya'da cami avlusunda bir kişi ölü bulundu
        Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yara...
        Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yara...