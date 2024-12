Cinayet sanığı: Kız arkadaşım bağırınca onu vurduğunu düşünerek ateş ettim

ANTALYA'da borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), ‘borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı’ gerekçesiyle tabancayla vurup öldüren Kadir Can İbicek (19), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Kız arkadaşım bağırınca onu silahla vurduğunu düşünerek ateş ettim" dedi.

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Aldemir, olaydan bir hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (31) evinde bir gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üçlü yakın zamanda buluştuklarındaysa Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde cüzdanı geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş edip öldürdü. İki sevgili aynı taksiyle kaçtı. Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı. İkilinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevgililerin yanı sıra, taksi şoförü M.T de gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadir Can İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.