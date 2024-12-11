Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'daki şampiyonada, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "barebow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlanıyor.

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