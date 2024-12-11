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        Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:26
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        Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı
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        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası başladı.

        Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 134 kulüpten 823 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyonanın ilk gününde deneme ve sıralama atışları yapıldı.

        "Makaralı yay", "barebow" ve "klasik yay" kategorilerinde yapılacak şampiyona, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.

        Antalya'daki şampiyonada, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "barebow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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