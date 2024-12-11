Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu Kadir Can İbicek (19) ile cinayete yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz sanıklar M.İ.T. ve H.Ç. (31) katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İbicek, savunmasında, kız arkadaşı sanık H.Ç. ile 4-5 gün evinde misafir olarak kaldıkları maktul Alper Aldemir'den (45) 4 bin lira borç aldığını ifade etti. Maktulün uyuşturucu sattığını ve kendisine de borcunu uyuşturucu satarak ödemesi önerisinde bulunduğunu savunan İbicek, teklifi kabul etmeyerek kız arkadaşıyla evden ayrıldıklarını söyledi.

Sanık, kız arkadaşının birkaç gün sonra cüzdanının çantada olmadığını fark etmesi üzerine telefonla aradıkları maktulle tartıştıklarını öne sürdü. Daha sonra kız arkadaşının telefonla görüştüğü maktulün "Borcunuzu ödeyin cüzdanı alın" dediğini ileri süren İbicek, şöyle devam etti: "Taksi tutarak maktulün evinin oraya gittik. Kız arkadaşım 'Tatsızlık çıkmasın, ben gidip cüzdanı alayım' dedi. Ben de onu görebileceğim yerde takside bekledim. Kapıya inen maktulde silah vardı. Kız arkadaşım bağırınca onu silahla vurduğunu düşünerek taksiden inip yanlarına gittim. Sanığa ateş ettikten sonra taksiyle olay yerinden ayrıldık."

İbicek, mahkeme başkanının sorusu üzerine, olayda kullandığı silahı bir hafta önce satın aldığını kaydetti. - "Keşke bu olay yaşanmasaydı" Tutuksuz sanık H.Ç. de kendisinin ve erkek arkadaşı İbicek'in uyuşturucu kullandığını, tanışmalarının da bu sayede olduğunu belirtti. "Keşke bu olay yaşanmasaydı." diyerek üzüntüsünü dile getiren H.Ç, "Önce uyuşturucu kullandık, ardından taksi çağırarak olay yerine gittik. Ben önden giderek maktulle konuşmaya çalıştım. Silah çıkartarak bana tokat attı. Ben de 'Vuracaksan vur' diye bağırdım. Bu sırada erkek arkadaşım geldi ve ateş etti." dedi.

Tutuksuz sanık taksi şoförü M.İ.T. ise takside bekledikleri sırada bağırış sesi geldiğini, araçtan inen İbicek'in olay yerine gitmesiyle silah sesi geldiğini ancak kimin ateş açtığını görmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.