Antalya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ahmet Emir, Orta Mahalle'deki iş yerine geldiğinde içerinin dağınık olduğunu ve masaların çekmecelerindeki paraların alındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş yerine arka pencereden giren ve çekmecelerdeki yaklaşık 1000 lirayı çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Emir, gazetecilere, "Hırsız 1 saate yakın elini kolunu sallayarak iş yerimizde dolaşmış. Tekrar tekrar her yeri dökmüş. Bulabildiği paraları almış. Çok rahat tavırları var. Buradan çıktıktan sonra motosiklete binip kaçıyor." dedi.
Güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin pencereden içeri girmesi, masanın çekmecelerini karıştırması ve paraları aldıktan sonra kaçması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.