Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya 36 "yüzen otelle" gelen yaklaşık 57 bin turisti ağırladı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya ve Alanya limanları, yılın başından bu yana birçok lüksü barındırdıkları için "yüzen otel" olarak nitelendirilen 36 kruvaziyerle gelen yaklaşık 57 bin yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya 36 "yüzen otelle" gelen yaklaşık 57 bin turisti ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya ve Alanya limanları, yılın başından bu yana birçok lüksü barındırdıkları için "yüzen otel" olarak nitelendirilen 36 kruvaziyerle gelen yaklaşık 57 bin yolcuya hizmet verdi.

        Yılın 11 ayında hava yoluyla gelen turist sayısında 16 milyon 606 bine ulaşarak rekor kıran Antalya, kruvaziyer turizminde de özellikle Avrupalı tatilcilerin adresi oldu.

        Yılbaşından bu yana QTerminals Antalya Limanı 21 lüks gemiyle gelen 40 bin kadar yolcuyu, Alanya Limanı ise 15 gemideki yaklaşık 17 bin turisti konuk etti.

        QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, Antalya'nın turizmde güzel yıl geçirdiğini, gelecek yıl için de umutlu olduklarını söyledi.

        Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin Akdeniz Çanağı'nda gerçekleştiğini, Antalya'nın da bu paydan faydalandığını belirten Sert, "2025 yılı için beklentilerimiz çok yüksek. Şu anda 56 gemi rezervasyonumuz var. Yolcu sayısı da bu yıla göre daha fazla görünüyor." dedi.

        Antalya'nın turizmin her alanında cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Sert, deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında bölgenin antik kentlere, kültürel varlıklara, golf gibi spor sahalarına ve eşsiz doğaya sahip olduğunu ifade etti.

        Sert, kentin bu özellikleriyle turistlerin tercih ettiği bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, kruvaziyer turizminin de tatilcilere farklı deneyimler yaşattığını dile getirdi.

        Turistlerin bir limandan kalkan gemiyle her gün farklı destinasyonu gezebildiğini anlatan Sert, Türkiye'nin de kıyı şeridi bakımından zengin olduğunu, İstanbul'dan başlayıp Ege Denizi, Akdeniz ve adaları kapsayan bir rota sunduğunu kaydetti.

        Sert, kruvaziyer turizminde hemen hemen her ülkeden yolcuyu konuk ettiklerini belirterek, "Antalya, en fazla Avrupa yolcusunu ağırlıyor, en yoğun Almanlar tercih ediyor. Alman vatandaşları Türkiye'yi gerçekten çok seviyor." diye konuştu.

        Lüks gemi yolcularının daha fazla döviz bırakan turistler olduğunu ifade eden Sert, bu açıdan da kruvaziyer turizminin çok değerli olduğunu söyledi.

        - "Kruvaziyer turizmi için en popüler destinasyonlardan biri"

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de Kovid-19 salgını sürecinden sonra kruvaziyer sektörünün yeniden ilgi odağı olduğunu dile getirdi.

        Çetin, "Kruvaziyer turizmi için en popüler destinasyonlardan biri olan Akdeniz Çanağı'nda bulunmamız ve indi-bindi imkanı sağlayan modern yolcu terminalinin olması, Antalya'ya olan ilgiyi de arttırdı ancak daha fazla pay alabilecek potansiyele sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar
        Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar
        Antalya Şehir Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanını da kazandı
        Antalya Şehir Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanını da kazandı
        Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerinde çeyr...
        Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerinde çeyr...
        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Eski İYİ Parti İlçe Başkanına saldırı sanıklarının tutuksuz yargılanmasına...
        Eski İYİ Parti İlçe Başkanına saldırı sanıklarının tutuksuz yargılanmasına...
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü (3)
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü (3)