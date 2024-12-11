Antalya 36 "yüzen otelle" gelen yaklaşık 57 bin turisti ağırladı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya ve Alanya limanları, yılın başından bu yana birçok lüksü barındırdıkları için "yüzen otel" olarak nitelendirilen 36 kruvaziyerle gelen yaklaşık 57 bin yolcuya hizmet verdi.

Yılın 11 ayında hava yoluyla gelen turist sayısında 16 milyon 606 bine ulaşarak rekor kıran Antalya, kruvaziyer turizminde de özellikle Avrupalı tatilcilerin adresi oldu.

Yılbaşından bu yana QTerminals Antalya Limanı 21 lüks gemiyle gelen 40 bin kadar yolcuyu, Alanya Limanı ise 15 gemideki yaklaşık 17 bin turisti konuk etti. QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, Antalya'nın turizmde güzel yıl geçirdiğini, gelecek yıl için de umutlu olduklarını söyledi. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin Akdeniz Çanağı'nda gerçekleştiğini, Antalya'nın da bu paydan faydalandığını belirten Sert, "2025 yılı için beklentilerimiz çok yüksek. Şu anda 56 gemi rezervasyonumuz var. Yolcu sayısı da bu yıla göre daha fazla görünüyor." dedi.

Antalya'nın turizmin her alanında cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Sert, deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında bölgenin antik kentlere, kültürel varlıklara, golf gibi spor sahalarına ve eşsiz doğaya sahip olduğunu ifade etti. Sert, kentin bu özellikleriyle turistlerin tercih ettiği bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, kruvaziyer turizminin de tatilcilere farklı deneyimler yaşattığını dile getirdi.

Turistlerin bir limandan kalkan gemiyle her gün farklı destinasyonu gezebildiğini anlatan Sert, Türkiye'nin de kıyı şeridi bakımından zengin olduğunu, İstanbul'dan başlayıp Ege Denizi, Akdeniz ve adaları kapsayan bir rota sunduğunu kaydetti. Sert, kruvaziyer turizminde hemen hemen her ülkeden yolcuyu konuk ettiklerini belirterek, "Antalya, en fazla Avrupa yolcusunu ağırlıyor, en yoğun Almanlar tercih ediyor. Alman vatandaşları Türkiye'yi gerçekten çok seviyor." diye konuştu.

Lüks gemi yolcularının daha fazla döviz bırakan turistler olduğunu ifade eden Sert, bu açıdan da kruvaziyer turizminin çok değerli olduğunu söyledi. - "Kruvaziyer turizmi için en popüler destinasyonlardan biri" İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de Kovid-19 salgını sürecinden sonra kruvaziyer sektörünün yeniden ilgi odağı olduğunu dile getirdi.