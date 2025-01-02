Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü (2)

YAKINLARICENAZELERİ TESLİM ALDI

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörde hayatını kaybeden Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.