Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü (2)
YAKINLARICENAZELERİ TESLİM ALDIAntalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörde hayatını kaybeden Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
YAKINLARICENAZELERİ TESLİM ALDI
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörde hayatını kaybeden Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Diğer yandan kaza sırasında anne ve babası hayvanları otlatmak için yaylada bulunan kardeşlerin halalarına gitmek için traktörle yola çıktığı öğrenildi.
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