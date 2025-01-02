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        Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü (2)

        YAKINLARICENAZELERİ TESLİM ALDIAntalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörde hayatını kaybeden Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:42
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        Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü (2)
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        YAKINLARICENAZELERİ TESLİM ALDI

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörde hayatını kaybeden Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş'un cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

        Diğer yandan kaza sırasında anne ve babası hayvanları otlatmak için yaylada bulunan kardeşlerin halalarına gitmek için traktörle yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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