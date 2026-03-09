Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Ruan), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın)
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru) , Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mounie (Corendon Alanyaspor), Dk. 42 Koita, Dk. 63 Pereira (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
ANTALYA
