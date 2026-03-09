Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi

        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 21:46
        Platform başkanı Halil Güvenbaş, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.


        Antalya'daki Çorumlularla gerek ticari faaliyetlerde gerekse sosyal aktivitelerde bir araya geldiklerini dile getiren Güvenbaş, "Çorumlu İnsanları Platformu, faaliyetlerine 2024'te başladı. Hep birlikte şehrimizi, ülkemizi ve insanımızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda kalpleri yumuşatma, yardımlaşma ve iyilikte yarışma ayıdır." diye konuştu.

        Programa katılan bir dönem Çorum Valiliği görevinde bulunan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Zülkif Dağlı da birlik ve beraberliğin toplumları daima güçlendirdiğini kaydetti.


        Çorumlu İş İnsanları Platformunun etkinliklerine mümkün olduğunca katıldığını aktaran Dağlı, bu tür çalışmaları önemsediğini ifade etti.

        Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman da kendisinin bir dönem Çorum'un Ortaköy ilçesinde görev yaptığını belirterek, ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlı olmasını diledi.

        Programda Yığman tarafından dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

