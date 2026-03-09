Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.



Konaklı Mahallesi'ndeki dört yıldızlı bir otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu otelde hasar oluştu.

