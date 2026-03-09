Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Konaklı Mahallesi'ndeki dört yıldızlı bir otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu otelde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmı...
        Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmı...
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
        İlk duruşmada karar çıktı: Eşini ve iki kızını öldüren polis memuruna 3 kez...
        İlk duruşmada karar çıktı: Eşini ve iki kızını öldüren polis memuruna 3 kez...
        Manavgat'ta minik ellerden örnek dayanışma
        Manavgat'ta minik ellerden örnek dayanışma
        Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi
        Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi
        Antalya'da misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı
        Antalya'da misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı