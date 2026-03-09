Antalya'da misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı

Antalya'da misinaya dolanan martı, itfaiye ekibince kurtarıldı. Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı deresi kenarında yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde bir martının çırpındığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, vinç yardımı ile Boğaçayı'na bot indirdi. Sığ bölgede botla güçlükle ilerleyen itfaiyeciler, kuşu sudan çıkardı. Bota alınan kuşun ayaklarına dolanan misina, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Durumu iyi olduğu gözlenen martı, özgürlüğüne kavuşturuldu. Martının uçmasının ardından kurtarma çalışmalarını izleyenler, itfaiye ekibini alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.