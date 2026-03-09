Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı

        Antalya'da misinaya dolanan martı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı

        Antalya'da misinaya dolanan martı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı deresi kenarında yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde bir martının çırpındığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekibi, vinç yardımı ile Boğaçayı'na bot indirdi.

        Sığ bölgede botla güçlükle ilerleyen itfaiyeciler, kuşu sudan çıkardı.

        Bota alınan kuşun ayaklarına dolanan misina, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

        Durumu iyi olduğu gözlenen martı, özgürlüğüne kavuşturuldu.

        Martının uçmasının ardından kurtarma çalışmalarını izleyenler, itfaiye ekibini alkışladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden çocuk doktoru için hastanede tören düzen...
        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden çocuk doktoru için hastanede tören düzen...
        Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu Misinalara dolana...
        Antalya itfaiyesinden film gibi martı kurtarma operasyonu Misinalara dolana...
        Ayağına misina dolanan martıyı itfaiye eri kurtardı
        Ayağına misina dolanan martıyı itfaiye eri kurtardı
        Serik'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi
        Serik'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi
        Akdeniz'de göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 14 ölü (3)
        Akdeniz'de göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 14 ölü (3)
        Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu
        Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu