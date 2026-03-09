Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serik'te "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" programı düzenlendi

        AK Parti Serik İlçe Başkanlığınca, ramazan ayı dolayısıyla "Gönül Sofrasında Birlik ve Beraberlik" temalı iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 09.03.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Fesih Tamince Konferans ve Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, önceki dönem belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

        AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yaptığı konuşmada, partinin kuruluşundan bu yana beraber yol yürüdükleri dava arkadaşlarını görünce mutlu olduğunu söyledi.

        Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Köse, "Rabbim gökyüzünden ay yıldızlı al bayrağımızı indirmesin." ifadesini kullandı.

        AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ise gönül sofrasında iftar açmanın manevi mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik,"Cumhur İttifakı" sayesinde ülkede istikrarın sağlandığını, terörsüz Türkiye yolunda çok büyük adımların atıldığını belirtti.

        AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de gönül sofralarının birliğin beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu belirterek, "Orta Doğu, çevremizdeki ülkeler adeta ateş çemberinde, bizler ülkemizde evimizde yastığa başımızı huzur içinde koyabiliyorsak Türkiye’nin ortaya koyduğu dik duruş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyoner liderliği sayesindedir." diye konuştu.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise, 25 yıldır AK Parti serüveninin savunma sanayisinde geldiği noktanın önemini vurgulayarak, "Bu bayrağa, bu vatana sahip çıktığımız müddetçe, kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece savrulmadan yolumuzu emin adımlarla gittiğimiz sürece liderimizin arkasında dimdik durduğumuz sürece Allah’ın izniyle önümüzde hiçbir engel kalmayacak." dedi.


        AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ise birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği ramazan ayında, 2 bine yakın vatandaşa ulaştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

