Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 20:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı

        Benzer Haberler

        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmı...
        Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmı...
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
        İlk duruşmada karar çıktı: Eşini ve iki kızını öldüren polis memuruna 3 kez...
        İlk duruşmada karar çıktı: Eşini ve iki kızını öldüren polis memuruna 3 kez...
        Manavgat'ta minik ellerden örnek dayanışma
        Manavgat'ta minik ellerden örnek dayanışma
        Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi
        Antalya'da turizm çalışanları, Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" düzenledi