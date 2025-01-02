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        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi

        SANATÇI Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:45
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        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi
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        SANATÇI Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine geçen 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, bu akşam saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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