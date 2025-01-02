Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine geçen 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

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