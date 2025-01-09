Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyonu aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2024 yılında Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiği 234 bin 99, yolcu trafiği 39 milyon 230 bin 733 oldu.

DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'ne ait toplam alanı 15 milyon metrekare ve 35 milyon kapasiteli Antalya Uluslararası Havalimanı, tarihi bir rekora imza atarak, bu yıl kapasitesinin üstünde yolcu trafiğine ulaştı. Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesini 80 milyona çıkartılması amacıyla 2022 aralık ayında yapılan ihale ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları sürüyor. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2024 yılı 12 aylık toplamda Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 230 bin 733 oldu. Tüm zamanların en yüksek yolcu trafiğine ulaşılan Antalya Havalimanı'nda, uçak trafiği 234 bin 99 olarak kayıtlara geçti. Havalimanının 2024 yılı kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 487 bin 987 ton olarak gerçekleşti.