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        Canı çekene, 'adet' satılıyor; nektarin, şeftali 150, erik 100 lira

        KIŞ aylarında aşeren anne adayları veya canı çekenlerin talebini karşılamak için yaz meyvesi satan manavlarda erik, nektarin ve şeftali, adet olarak satışa sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:10
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        Canı çekene, 'adet' satılıyor; nektarin, şeftali 150, erik 100 lira
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        KIŞ aylarında aşeren anne adayları veya canı çekenlerin talebini karşılamak için yaz meyvesi satan manavlarda erik, nektarin ve şeftali, adet olarak satışa sunuldu. İthal meyvelerden adet adet satılan erik 100 lira, nektarin ile şeftali ise 150 liradan alıcı buluyor.

        Hasadı yaz aylarında yaygın yapılan erik, şeftali, nektarin gibi meyveler, kış mevsiminde manav tezgahlarında yaygınlaştı. Kış aylarında hamileler, çocuk veya canı çekenlerin talebini karşılamak için tezgahında ithal meyveye yer veren manavlarda erik, nektarin ile şeftalinin fiyatı şaşırttı. Soğuk hava deposunda muhafaza edilip adet olarak satışa sunulan meyvelerden erik 100, nektarin ile şeftali 150 liradan alıcı buluyor. Yerli üretim çilek ise soğuk hava ile fırtına ve yağıştan dolayı tarım alanlarının zarar görmesi sonucu üretim azlığından kilosu 400, adedi 15 liradan tezgahlarda yerini aldı.

        Konyaaltı ilçesine manav işleten Osman Bayık, kış aylarında genellikle anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin yaz meyvelerini talep ettiğini anlattı. Telefonla arayıp sipariş verenler olduğundan bahseden Bayık, “Yaz aylarında yaygınlaşan nektarin, şeftali ve eriğin kış mevsiminde temini zor oluyor. Müşterilerin talebinin yoğunluğundan ithal meyve temin ediyoruz. Soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Telefonla arayan ya da manava gelip soran müşterilerimize adet adet satıyoruz. Erik 150, nektarin ile şeftali ise 100 lira" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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