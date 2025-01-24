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        Hortumda, derede kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen hortumun annesinin kullandığı aracı dereye sürüklemesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın, olayın yıl dönümünde yaptığı paylaşım yürek burktu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:25
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        Hortumda, derede kaybolan Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen hortumun annesinin kullandığı aracı dereye sürüklemesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar’ın, olayın yıl dönümünde yaptığı paylaşım yürek burktu.

        Kemer'de 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. 25 Ocak'ta jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda; Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. Ancak genç kıza ait başka bir ize rastlanmadı. 2 Mayıs 2019'da Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        'GELDİ YİNE 24 OCAK'

        Kızları Kader Buse'yi hortum felaketinde kaybeden Ahmet ve Ayla Acar çiftinin acısı, 6 yıl boyunca dinmedi. Acar çifti, sosyal medya hesaplarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarda kızlarını andı. Ayla Acar, kızının fotoğraflarıyla yaptığı son paylaşımda, "Busem 'Hep aynı döngü yıl dönümleri, kutlamalar bir yıl geçiyor' diyordun. Değişen bir şey yok. Bir yıl daha geçti. Geldi yine 24 Ocak. Busem 'Ben gelinceye kadar hazırla gidilecek yerleri' derdin. Gidilecek yerler çok. Seni bekliyor. Anneni bıraktığın yerde annen sensiz, yalnız" dedi.

        Ayla Acar, kızının 19 Ocak'taki doğum gününde de üzerinde "İyi ki doğdun Busem. Kaybolalı 6 yıl bitti, 7 yıl oldu" notunun bulunduğu bir yaş pasta paylaşımı yapmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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