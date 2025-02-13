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        Antalya'da evde çıkan yangında hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde bağırsak kanseri Fatma Sargın (56), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:45
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        Antalya'da evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde bağırsak kanseri Fatma Sargın (56), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının klimadaki patlamadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

        Kurşunlu Mahallesi 12051 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan ve bağırsak kanseri olduğu öğrenilen Fatma Sargın, uyuduğu sırada iddiaya göre klima iç ünitesi patladı. Alevler hızla yayılırken, Sargın'ın bulunduğu oda dumanla doldu. Patlama sesini duyan Sargın'ın evde olan oğlu Mehmet Sargın, hemen annesinin uyuduğu odaya gitti, ardından da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürdü. Daha sonra eve giren sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümü yanan Fatma Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Durumu haber alarak gelen Sargın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Fatma Sargın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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