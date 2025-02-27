Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Finike- Kalkan bölünmüş yol projesinin iptali için 3 dava

        ANTALYA'nın batı ilçeleri Finike'den başlayıp, Demre, Kaş, Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan ve 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verilen bölünmüş yol projesinin iptali için 3 dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finike- Kalkan bölünmüş yol projesinin iptali için 3 dava
        ABONE OL

        ANTALYA'nın batı ilçeleri Finike'den başlayıp, Demre, Kaş, Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan ve 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verilen bölünmüş yol projesinin iptali için 3 dava açıldı.

        Antalya'nın batı ilçelerinde planlanan 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan Finike- Demre- Kaş- Kalkan Bölünmüş Yol Projesi'nin iptali için Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Doğa Derneği, Finike TORAÇDER, Peyzaj Mimarları Odası ve 127 vatandaş dava açtı. Ayrıca TEMA Vakfı başka bir iptal davası açtı. Üçüncü dava ise Demre ve Finikeli vatandaşlar tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun SİT alanları üzerinden yolun geçirilmesine verdikleri 'ÇED olumlu' kararının iptali için açıldı.

        Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Doğa Derneği, Finike TORAÇDER, Peyzaj Mimarları Odası ve 127 vatandaş adına açılan davanın dilekçesini hazırlayan Avukat Tuncay Koç, proje ve dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avukat Koç, planlanan otoyolun, mevcut kıyı yolu ile temel farkının Demre ile Kalkan arasındaki yolu 15 dakika kısaltacak olması olduğunu belirterek, “Bu da yapılmak istenen yolun çift şeritli olmasından dolayı saatlik hızı artıracak olmasından dolayıdır" dedi.

        ‘TARIM ALANLARI VE ZEYTİNLİKLER ZARAR GÖRECEK’

        Alanda yaklaşık 1600 dönüm tarım ve zeytinlik arazinin kamulaştırılıp, yok olacağını ifade eden Koç, "Arazisi kamulaştırılacak köylülerle ilgili ÇED raporunda tek satır 'Kamulaştırma bedeliyle ekonominin canlanacağı' ifadesidir. Otoyolun geçeceği sahada 7 bin hektar orman arazisi Karayolları'na tahsis edilecek ve rapora göre 66 bin 73 ağaç kesilecek. 11 arkeolojik sit, 9 koruma alanına doğrudan ya da dolaylı zarar verecektir. Bu Sit'lerin bir kısmı (Kaputaş Doğal Sit Alanı ve Myra Arkeolojik Sit alanı) 1. Derece Sit statüsünde bulunmaktadır. Yolun geçeceği hat üzerindeki 22'si endemik 454 bitki cinsi projeden zarar görecektir. Bölgede topoğrafya ikiye bölünecek ve yaban hayatının alanı daralacaktır. Demre'de örtü altı tarım, Finike'de coğrafi işaretli Finike portakalı üretiminin yapıldığı kıymetli tarım alanları ve zeytinlikler zarar görecektir" diye konuştu.

        ‘12 MİLYON METREKÜP HAFRİYAT 3 İLÇEYE DÖKÜLECEK’

        Yol yapımı yarma çalışmalarında 19 milyon metreküp hafriyat ortaya çıkacağını belirten Koç, "Bu hafriyatın inşa fazlası 12 milyon metreküpü 3 ilçeye dökülecek. 3 ilçede de bu büyüklükte döküm alanı bulunmamaktadır. Yol yapım çalışmaları sırasında tozlanma, patlatma ile bölge florası ile yer altı suları zarar görecektir” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Antalya'da deponun kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasında
        Antalya'da deponun kundaklanmaya çalışılması güvenlik kamerasında
        Kumluca ve Finike'nin domateslerini "dünya" tadıyor
        Kumluca ve Finike'nin domateslerini "dünya" tadıyor
        Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması kararı mahkemece durduru...
        Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması kararı mahkemece durduru...
        Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Atık temizliği yapıp, 'Plastik Gerçekleri' raporu hazırladılar
        Atık temizliği yapıp, 'Plastik Gerçekleri' raporu hazırladılar
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı