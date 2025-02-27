Finike- Kalkan bölünmüş yol projesinin iptali için 3 dava

ANTALYA'nın batı ilçeleri Finike'den başlayıp, Demre, Kaş, Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan ve 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verilen bölünmüş yol projesinin iptali için 3 dava açıldı.

Antalya'nın batı ilçelerinde planlanan 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan Finike- Demre- Kaş- Kalkan Bölünmüş Yol Projesi'nin iptali için Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Doğa Derneği, Finike TORAÇDER, Peyzaj Mimarları Odası ve 127 vatandaş dava açtı. Ayrıca TEMA Vakfı başka bir iptal davası açtı. Üçüncü dava ise Demre ve Finikeli vatandaşlar tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun SİT alanları üzerinden yolun geçirilmesine verdikleri 'ÇED olumlu' kararının iptali için açıldı.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Doğa Derneği, Finike TORAÇDER, Peyzaj Mimarları Odası ve 127 vatandaş adına açılan davanın dilekçesini hazırlayan Avukat Tuncay Koç, proje ve dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avukat Koç, planlanan otoyolun, mevcut kıyı yolu ile temel farkının Demre ile Kalkan arasındaki yolu 15 dakika kısaltacak olması olduğunu belirterek, “Bu da yapılmak istenen yolun çift şeritli olmasından dolayı saatlik hızı artıracak olmasından dolayıdır" dedi.

‘TARIM ALANLARI VE ZEYTİNLİKLER ZARAR GÖRECEK’

Alanda yaklaşık 1600 dönüm tarım ve zeytinlik arazinin kamulaştırılıp, yok olacağını ifade eden Koç, "Arazisi kamulaştırılacak köylülerle ilgili ÇED raporunda tek satır 'Kamulaştırma bedeliyle ekonominin canlanacağı' ifadesidir. Otoyolun geçeceği sahada 7 bin hektar orman arazisi Karayolları'na tahsis edilecek ve rapora göre 66 bin 73 ağaç kesilecek. 11 arkeolojik sit, 9 koruma alanına doğrudan ya da dolaylı zarar verecektir. Bu Sit'lerin bir kısmı (Kaputaş Doğal Sit Alanı ve Myra Arkeolojik Sit alanı) 1. Derece Sit statüsünde bulunmaktadır. Yolun geçeceği hat üzerindeki 22'si endemik 454 bitki cinsi projeden zarar görecektir. Bölgede topoğrafya ikiye bölünecek ve yaban hayatının alanı daralacaktır. Demre'de örtü altı tarım, Finike'de coğrafi işaretli Finike portakalı üretiminin yapıldığı kıymetli tarım alanları ve zeytinlikler zarar görecektir" diye konuştu.