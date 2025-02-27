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        Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kaldı; kurtarılamadı

        YAŞAMINIYİTİRDİAntalya'da yolun karşısına geçmek isterken yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden TIR'ın altında kalıp ağır yaralanan Ali Savaş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:14
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        Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kaldı; kurtarılamadı
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        YAŞAMINIYİTİRDİ

        Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden TIR'ın altında kalıp ağır yaralanan Ali Savaş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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