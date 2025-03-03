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        Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

        ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:35
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        Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı
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        ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi. Halk otobüsü şoförü Emre Açıkgöz ile 3 yolcunun yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada aracı hasar gören Halit Özkılıç, "Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş” dedi.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi’nde meydana geldi. Emre Açıkgöz’ün kontrolünü yitirdiği 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirine girdi. Bu sırada yoluna devam eden otobüs, kafeye girdi. Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almadan atlattı.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan Emre Açıkgöz’ü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki yolculardan yaralanan 3 kişi ile Açıkgöz, ambulansla hastaneye götürüldü. Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

        Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, "Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir" dedi. Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise "Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krizi geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

        Diğer yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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