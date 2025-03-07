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        Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 katlı bina tahliye edilip, mühürlendi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 9 dairenin bulunduğu 2 katlı bina oluşan derin çatlaklardan kaynaklı yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilerek, mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 00:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:20
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        Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 katlı bina tahliye edilip, mühürlendi
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        ANTALYA’nın Serik ilçesinde 9 dairenin bulunduğu 2 katlı bina oluşan derin çatlaklardan kaynaklı yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilerek, mühürlendi. Bina sakinleri çatlakların 2 yıl önce oluşmaya başladığını ve bunun üzerine müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

        Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında 2023 yılında çatlaklar oluşmaya başladı. Binada oturanlar usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek müteahhit hakkında cumhuriyet savcılığına ve belediyeye şikayette bulundu.

        Mahkeme süreci devam ederken, bina sakinleri çatlakların artması üzerine tekrar Serik Belediyesi'ne şikâyette bulundu. Bunun üzerine saat 19.30 sıralarında Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri binada inceleme yaptı. 1, 2 ve 3 numaralı dairelerin daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen oturulduğunu belirleyen ekipler, binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi. 9 dairedeki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Eşyalar binada kalırken, ekipler binanın ana giriş kapısını mühürledi. Boşaltılan dairelerde oturan ailelerin bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı öğretmen evine yerleştirildi.

        Bina sakinlerinden Osman Sümer, dairesinde büyük çatlaklar oluştuğunu belirterek, "Yaklaşık 1,5 yıldır bu evle uğraşıyoruz. Evimizin birçok yerinde çatlaklar oluştu. Diğer dairelerde de aynı çatlaklar artarak devam etmeye başladı. Bunun üzerine binanın sağlam yapılmadığı gerekçesiyle belediye ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu dairede yaşayıp ölmek istemiyoruz. İnşaatı yapan firma yetkilisi hiç oralı olmadı, çağrılarımıza cevap vermedi. 3 çocuğum var. Bugün yapılan son incelemenin ardından binamız tamamen boşaltıldı. Bizimle birlikte binada yaşayan 9 aile dışarıda kaldık. Mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini istiyoruz" dedi.

        Bina sakini Hakan Yılmaz, "2 yıl önce evimizde çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu evi aldığımız müteahhite söyledik. Belediye ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Evimizin durumunu izah ettik. Evimizde çatlakların artarak devam etmesi üzerine yetkililer burada son kez bir inceleme daha yaptı. Görülen lüzum üzerine tedbir amaçlı binada yaşayan 9 aile toplam 32 kişi tahliye edildi. Borç ederek, kredi çekerek, boğazımızdan kısıp paramızı bu eve yatırdık. Şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Müteahhit hiçbir şekilde bize dönüş yapmıyor, ilgilenmiyor. Bugün bina komple tahliye edildi ama buraya gelmedi. Kendisinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

        Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamza Çimen ise şunları söyledi:

        "Daha önce vatandaşların şikayeti üzerine bilirkişi raporunda taşıyıcı sisteminde bir hasar olduğuna dair bilgi gelmedi. Fakat şu an gözlemsel olarak yapılan incelemede binada çatlaklar oluştuğu görülmüştür. Ve tedbir amaçlı binanın tamamı boşaltıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri burada inceleme yapacak. Onların verecekleri rapora kadar bina can ve mal güvenliği açısından tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlenmiştir."

        Diğer yandan bina sakinleri 2023 yılında DHA'nın gündeme getirdiği haberde, binada çatlaklar oluştuğunu belirtip, açıklama yapmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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