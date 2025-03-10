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        Helmann Holding, arsa projelerine yenilerini ekleyeceğini duyurdu

        HELMANN Holding, tüm gelir grupları için sunduğu arsa projelerine bu yıl yenilerini ekleyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:00
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        Helmann Holding, arsa projelerine yenilerini ekleyeceğini duyurdu
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        HELMANN Holding, tüm gelir grupları için sunduğu arsa projelerine bu yıl yenilerini ekleyeceğini duyurdu.

        Türkiye'nin en hızlı gelişen ve en çok talep gören bölgelerinde 22 yıldır gayrimenkul projeleri geliştiren Helmann, bu alandaki faaliyetlerini artırarak sürdürdüğünü duyurdu. Konut sektöründe geliştirdiği çevreci projelerle dikati çeken şirket, son yıllarda markalı arsa üretimiyle de adını duyurmaya başladı.

        Antalya, Afyonkarahisar ve Ankara'da yüz binlerce metrekarelik arsa ürettiğini belirten şirket, son 3 yılda çok sayıda yatırımcıyı arsa sahibi yaptığını duyurdu. Şirketin imarlı ve altyapısı hazır arsa projeleri yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görürken, Afyonkarahisar ve Ankara Beypazarı'ndaki projelerde sınırlı sayıda arsanın satışı devam ediyor. Helmann Holding, bu süreçte yeni projeler için çalışmalarını sürdürürken, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Sinop gibi kentlerde yeni projelerin açıklanması için gün sayıyor.

        'SATIŞI SÜREN SINIRLI SAYIDA ARSAMIZ MEVCUT'

        Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirdikleri gayrimenkul projelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yaklaşık çeyrek asırdır doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerini vurguladı.

        Konut ve kentsel dönüşüm projelerinin ardından son olarak arsa üretimine yoğunlaştıklarını dile getiren Özgün, şu ifadeleri kullandı:

        "Özellikle koronavirüs ve depremlerin ardından arsa yatırımına yönelik artan ilgiyi projelerimizde de net bir şekilde gördük. Bu nedenle elimizdeki arsa stokumuzu projelendirerek satışa sunduk. Son olarak yatırımcılarla buluşturduğumuz Ankara ve Afyonkarahisar'daki yüz binlerce metrekarelik projelerimizde sınırlı sayıda arsa kalmış durumda. Bu iki projede çok sayıda yatırımcı bizi tercih etti. Satıştaki son arsalar için ise yatırımcıların ellerini çabuk tutması gerekiyor."

        Özgün, Beypazarı'ndaki projelerinin Sakarya Akyazı'da sona eren Kuzey Marmara Otoyolu ile Ankara'ya birbirine bağlayacak yeni otoyolun bitişiğinde olduğunu söyledi.

        YENİ ARSA PROJELERİ

        Selman Özgün, gayrimenkul satışlarının ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 472 bin adetle rekor kırdığını belirterek, sadece konutun değil arsa ve tarla satışlarının da çok hareketli olduğunu anlattı. Özellikle konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle farklı gelir gruplarına yönelik yatırımcıların arsa ve tarlaya yöneldiğini kaydeden Özgün, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz de yatırımcıların bu talebinden yola çıkarak yeni arsa projeleri için kolları sıvadık. Türkiye'nin en hızlı gelişen ve talep gören bölgelerinde arayışlarımız sürüyor. İzmir, Çanakkale, Sinop, Muğla ve Aydın gibi kentlerde ise ciddi aşama katettik. En kısa sürede tüm gelir gruplarına yönelik imarlı ve altyapısı hazır yeni arsa projelerimizi açıklayacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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