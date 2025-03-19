Doktora darp sonrası hastanede iş bırakma eylemi

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde hasta yakınının saldırısına uğrayan Doktor Ali Volkan Kaya'nın görev yaptığı devlet hastanesinde meslektaşları iş bıraktı.

Manavgat Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniği doktoru Ali Volkan Kaya, dün poliklinikte küçük yaştaki hastanın kolundaki alçıyı çıkarırken, 'Çocuğun canını acıtıyorsun' diyen hasta yakınının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Saldırıda poliklinikteki bilgisayar da zarar gördü. Verilen 'Beyaz Kod' uyarısının ardından hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrolle serbest bırakıldı.

'HİÇBİR SEBEP, HİÇBİR ALANDA ŞİDDETİN GEREKÇESİ OLAMAZ'

Operatör doktor Ali Volkan Kaya'ya yönelik saldırıya tepki gösteren Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi ve doktorlar, bugün basın açıklaması yapıp 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Başhekim Uzman Doktor Mehmet Deniz, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanımızın yanındayız. Failin cezalandırılması ve bu tür olayların tekrarlanmaması için bizzat olayın hukuki olarak takipçisi olacağız. Hiçbir sebep, hiçbir alanda şiddetin gerekçesi olamaz. Hele hele gecesini gündüzüne katarak, ailesinden, özel hayatından ödün vererek; tek amacı hastaların acısını dindirmek, derdine deva olmak, canına can katmak olan kutsal meslek sahiplerine hiçbir sebep, şiddetin gerekçesi olmamalı" dedi.

Hak arama yönteminin asla şiddet olamayacağını vurgulayan Deniz, "Hastanelerde hak arama yöntemleri; hasta hakları birimi, SABİM ve CİMER başvurularıdır. Buralarda en kısa sürede çok etkili ve hızlı sonuç alınmaktadır" diye konuştu.

Başhekim Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktor arkadaşımızın bağlı bulunduğu sendika genel merkezi, sağlıkta şiddete dikkati çekmek ve olayın tekrarlanmaması için, lokal olarak olayın gerçekleştiği Manavgat Devlet Hastanesi'nde 1 günlük grev kararı almıştır. Sendikanın grev kararına saygımız var. Yalnız doktor arkadaşlarımızdan, randevu alıp uzaktan gelen, yaşlı, engelli hastalarımızı mağdur etmemelerini rica ediyorum. 1 kişinin yaptığı hatayı çok kişiye yansıtmamalıyız."