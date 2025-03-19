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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:05
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı. Toros Dağları'nın zirvelerinde kar kalınlığı artarken, bölgedeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandığı öğrenildi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, zincirsiz araçlarla yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Alanya-Taşkent yolu Kuşyuvası mevkisinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yaklaşık 1400 rakımlı bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ve yolların açık tutulması için ekiplerin sahada olduğu bildirildi.

        ALANYA MERKEZDE İSE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

        Alanya şehir merkezinde ise sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Sahilde dalga boyları yükselirken, Alanya Kalesi sis nedeniyle sahilden görülmez hale geldi. Sağanak ve soğuğa aldırış etmeyenler sahil kıyısında yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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