Ormana düşen yamaç paraşütçüsü 1,5 saatte kurtarıldı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Mehmet Tarık Yanar, kontrolü kaybederek ormana düştü. Bacağı kırılan Yanar, UMKE ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yasirali Mahallesi Yassı Tepe mevkisinde meydana geldi. Yamaç paraşütü eğitimi alan Mehmet Tarık Yanar, yaklaşık 800 metre rakımlı tepeden havalandı. Bir süre havada süzülüp, yaklaşık 650 metre rakıma geldiğinde kontrolünü kaybeden Yanar, ormana düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yanar’a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Yanar, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu noktadan alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.