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        Antalya'da ramazan topu geleneği ses bombası ile sürdürülüyor

        ANTALYA'da Osmanlı döneminden kalma, 200 yıllık 'ramazan topu' geleneği, günümüzde ses bombası ile sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:55
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        Antalya'da ramazan topu geleneği ses bombası ile sürdürülüyor
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        ANTALYA'da Osmanlı döneminden kalma, 200 yıllık 'ramazan topu' geleneği, günümüzde ses bombası ile sürdürülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iftar saatine yarım saat kala hazırlıklarını tamamlayıp, ezan okunduğunda kent merkezine ve diğer bölgelere eşit uzaklıktaki Cam Piramit'in bahçesinde ses bombasını patlatıyor.

        Osmanlı döneminden bu yana ramazan ayı boyunca sürdürülen 200 yıllık 'ramazan topu' geleneğinin yerini, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses bombası aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması nedeniyle, daha pratik ve kullanışlı olan 'ses bombası' uygulamasına geçti. İftar saatine yarım saat kala istasyonda hazırlıklarını tamamlayan itfaiye ekipleri, ses bombasını patlatacağı alana yöneliyor. Kent merkezine ve diğer bölgelere eşit uzaklıktaki Cam Piramit'in bahçesine ses bombasını yerleştiren itfaiye personeli, ezan vakti geldiğinde kontrollü bir şekilde patlamayı gerçekleştiriyor.

        'İFTAR SAATİNDE KAPI VE PENCERELERDE BEKLİYORLAR'

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda 8 senedir görev yapan itfaiye personeli Muhammet Güngörmüş, "Osmanlı'dan günümüze kadar ramazanlarda iftar ve sahur vakitlerini duyurmak ve haber vermek için dökümden yapılmış savaş topları patlatılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile artık itfaiye ekipleri ses bombaları patlatarak bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Antalya'da çoğu kesim, bu ses ile iftar açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından iftar vakti ses bombası patlatılarak güzel geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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