Antalya'da turizm sezonu, İranlılarla açıldı

İRAN'dan çok sayıda turist, dünya çapında 300 milyondan fazla insanın kutladığı 3 bin yıllık gelenek olan Nevruz Bayramı tatili için Antalya'yı seçti.

Antalya'da özellikle Kundu, Belek, Kemer gibi şehre yakın bölgedeki otellerin doluluk oranı, yüzde 80'lere ulaştı. Farsçada 'yeni' ve 'yeni gün' anlamına gelen nevruz, baharın başlangıcının sembolü olarak 'ilkbahar ekinoksu' günü olan 21 Mart'tan itibaren kutlanıyor. Nevruz Bayramı döneminde her yıl İran'dan Antalya'ya binlerce turist geliyor.

Kentte otellerin girişlerine nevruzu simgeleyen özel masalar hazırlandı. Masalarda; doğurganlık, sağlık ve şifayı temsilen sarımsak, sabrı, yaşlanmayı ve zamanın geçişini sembolize eden sirke, güzelliği ve sağlığı sembolize eden elma, sevgiyi sembolize eden kuru meyve, iyiliğin kötülüğe zaferini ve yükselen güneşi sembolize eden sumak, yeniden doğuşu, bebekliği ve hayatı sembolize eden filizlenmiş buğday gibi ürünler bulunuyor. Aynalar, şamdan ve renkli yumurtalarla süslenen masalarda kırmızı balıklar da yer alıyor. Masa, Farsçada 'S' harfi ile başlayan ürünlerle süsleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, baharın müjdesi Nevruz Bayramı'nda havaların da ısınmasıyla İranlı misafirlerin Antalya'ya ciddi rağbet gösterdiğini söyledi. Saatçioğlu, "Bu sene geçen seneler gibi olmasa bile ciddi hareketliliğimiz var. Üstüne bir de Ramazan Bayramı geldiğinden dolayı, sezonu da açmış oluyoruz. Nisan ayı hem bölgede hem otellerin dolulukları açısından gayet güzel gözüküyor. Nisan ayı hareketli geçecek" dedi. TATİLCİLERİN YÜZDE 90'I İRANLI Nevruz tatili için yurt dışından gelen turistlerin yüzde 90’ının İranlı olduğunu belirten Saatçioğlu, "Onlar her sene yoğun oranda Antalya'yı tercih ediyor ama bu sene onların ekonomik sıkıntılarından dolayı biraz daha az oldu. Bayramla birleştiğinden dolayı oteller yine istedikleri dolulukları yakaladı. Nevruz döneminde, alışveriş yaptıkları için Belek, Kundu, Lara gibi şehir merkezine yakın bölgeler, Kemer bölgesine yoğun talep var. Nevruz tatili için İranlı misafirlere konserler ve çeşitli etkinlikler hazırlandı. Özel geceler, akşam şovları, özel kutlamalar ve konser organizasyonları yapılıyor" diye konuştu.

İRAN'DAKİ EKONOMİK SIKINTI ETKİLEDİ Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl Nevruz Bayramı tatili için Antalya'yı tercih eden İranlı turist sayısının geçen senelere göre biraz düşük olduğunu belirterek, bu düşüşün nedeni olarak da İran'daki ekonomik sorunları gösterdi. Nevruz Bayramı'nda gelen turist sayısı beklentinin altında olmasına rağmen, bazı bölgelerde otellerdeki doluluk oranının Ramazan Bayramı'ndan itibaren toparlanacağını belirten Kavaloğlu, güzel bir nisan ayı beklediklerini dile getirdi. 'SÜRDÜRÜLEBİLİR TATİL ALIŞKANLIĞI HALİNE GELMESİ UMUT VERİCİ' Belek'te 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, baharın müjdeleyicisi, barış ve kardeşliğin simgesi nevruzda İranlı misafirlerin Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, "Geçen yıllardaki nevruzlarda, ciddi sayılarda İranlıyı misafir ediyorduk. Ancak İran'daki birtakım politik ve siyasi istikrarsızlık, ekonomik bazı nedenlerden dolayı İran riyalinin dolar karşısında ciddi değer kaybından dolayı sayılarda sıkıntı var. Hala geliyor olmaları bizim için pozitif bir işaret. Eski sayılarda olmasa da tatil alışkanlığının devam etmesi, bunun sürdürülebilir bir tatil alışkanlığı haline gelmesi bizim için umut verici. İnşallah ileride İran halkını da mutlu eden hem siyasi hem ekonomik bazı gelişmeler olur" dedi.