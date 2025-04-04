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        Çocuklar Futbol Dünya Kupası, ikinci kez Antalya'da düzenlenecek

        ÇOCUK futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Çocuklar Futbol Dünya Kupası, ikinci kez Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:20
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        Çocuklar Futbol Dünya Kupası, ikinci kez Antalya'da düzenlenecek
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        ÇOCUK futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Çocuklar Futbol Dünya Kupası, ikinci kez Antalya’da düzenlenecek. 16-20 Nisan tarihlerinde Belek’te gerçekleşecek dev organizasyona, 5 kıtadan, 28 ülkeden, 300’den fazla takım ve 3 binin üzeri genç futbolcu katılacak.

        2028 yılında dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma hedefiyle hızla büyüyen turnuva, bu yıl da kapasitesini iki katına çıkararak ilerliyor. Antalya Valiliği’nin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu katkıları ile hayata geçiriliyor.

        FUTBOLUN GELECEĞİ ANTALYA’DA BULUŞUYOR

        Turnuva, Avrupa’nın ve dünyanın en önemli kulüplerinin altyapı takımlarını ağırlıyor. Bu yıl Bayern Münih, Manchester City, Fulham, Everton, Köln, Stuttgart, Borussia Dortmund, Rayo Vallecano, Aspir Academy, Mechelen, Kopenhag, Dinamo Moskova, CSKA Moskova, Club Brugge, Sporting Lizbon, Lech Poznan, Hellas Verona, Kızıl Yıldız, Partizan, Sabah, Beşiktaş, Altınordu, Samsunspor, Antalyaspor, Ümraniyespor gibi kulüplerin genç yetenekleri sahne alacak. İlki geçen sene düzenlenen Çocuklar Futbol Dünya Kupası 2024 kazananları U8 yaş grubunda Torbalıgücü, U9, U11 ve U12 yaş grubunda Beşiktaş, U10 ve U13 yaş grubunda Porto (Portekiz), U14 yaş grubunda Sabah (Azerbaycan) ve U15 yaş grubunda River Plate (Arjantin) şampiyon olmuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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