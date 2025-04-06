Runtalya'nın ödül töreninde evlilik teklifi

ANTALYA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Runtalya Maratonu'nun ödül töreninde internet ünlüsü Fatih Topçu (47), kız arkadaşı Fitnat Budak'a (40) evlenme teklif etti. Teklifi kabul edilen Topçu, “İlk maratonumu burada koştum, teklifimi de ilk yarışımın olduğu yerde yapmak istedim" dedi.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 60 ülkeden 10 bine yakın sporcunun katıldığı Runtalya Maratonu, evlilik teklifine sahne oldu. Koşunun ardından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen ödül töreninde internet ünlüsü Fatih Topçu, kız arkadaşı Fitnat Budak'a evlenme teklif etti. Budak'ın teklifi kabul etmesi, törene katılan sporcular ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

'İLK MARATONUMA BURADA ÇIKTIM, TEKLİFİ DE BURADA YAPMAK İSTEDİM'

İlk maraton deneyimini 10 yıl önce yine kentte yaşadığını söyleyen Topçu, bu özel günü bir teklifle taçlandırmak istediğini söyledi. Yaklaşık 15 gündür bu anı planladığını ifade eden Fatih Topçu, “Antalya benim için çok özel. İlk maratonum da burada, teklifimi de burada yapmak istedim. Aynı zamanda bu sektörde bir yayın kanalım var, birçok kişi birbirini tanıyor. Bu özel anı onlarla paylaşmak istedim" diye konuştu.