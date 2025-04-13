Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya'da yapıldı

TÜRKİYE ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın 5'inci toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu’nda yapıldı.

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın 5’inci Toplantısı Antalya’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkililer katıldı.

Toplantı çıkışında açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Şu anda ortak açıklama metni hazırlanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Her iki taraf da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili yapılan şu ana kadar olan çalışmaları ortaya koydular. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye ve Irak olarak yakından takip ediyoruz. Hem mevcut güvenlik sorunlarını masaya yatırdık, başta terörle mücadele olmak üzere hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdik. Bunu konu alan bir ortak açıklama yakında yapılacak” dedi.