Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gözde'nin evde vücudunda morluklar olan cansız bedeni bulundu

        ANTALYA'da çağrı merkezinde çalışan Gözde Gökalp'in (36) yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözde'nin evde vücudunda morluklar olan cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da çağrı merkezinde çalışan Gözde Gökalp'in (36) yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Gökalp'in vücudunda morluklar olması üzerine ekipler, cinayet ihtimali üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

        Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayarak durumu bildirdi. H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi. Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti çalışması gerçekleştirdi. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş

        Benzer Haberler

        Annesi üvey babası tarafından öldürülen Rojbin: Anneme düşman gibi bakıyord...
        Annesi üvey babası tarafından öldürülen Rojbin: Anneme düşman gibi bakıyord...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya'da tartıştığı arkadaşını silahla vuran kişi gözaltına alındı
        Antalya'da tartıştığı arkadaşını silahla vuran kişi gözaltına alındı
        Akra Gran Fondo bisiklet yarışları 19 Nisan'da gerçekleştirilecek
        Akra Gran Fondo bisiklet yarışları 19 Nisan'da gerçekleştirilecek
        Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24 Nisa...
        Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, 24 Nisa...