        MASTOB Başkanı Süral, kadınların gününü kutladı

        Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 07.03.2026 - 14:40
        Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Süral, mesajında, turizm sektörünün başarısında kadın emeğinin önemli rolü bulunduğunu belirtti.


        Turizmin çok yönlü bir hizmet sanatı olduğunu aktaran Süral, "Kat hizmetlerinden mutfağa, ön bürodan üst düzey yönetime kadar her kademede kadınlarımızın zarafeti ve azmi vardır. Bugün Manavgat ve Side dünyada bir markaysa, bu başarıda en büyük pay, her sabah büyük bir disiplinle iş başı yapan ve misafirlerimize evindeki huzuru aratmayan kadın emekçilerimizindir." ifadelerini kullandı.


        Kadının aile yapısının temeli olduğu kadar ekonominin de can damarı olduğunu anlatan Süral, kadınların turizm ekosisteminde daha fazla söz sahibi olması ve girişimci olarak desteklenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.


        Süral, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

