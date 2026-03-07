Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 07.03.2026 - 14:05
        Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda taktik çalıştı.


        Antrenmanın ardından uçakla Rize'ye gidecek Akdeniz ekibinde tedavisine devam edilen Ramzi Safuri, Lautaro Giannetti ve Erdoğan Yeşilyurt, dışında eksik bulunmuyor.

        Çaykur Didi Stadı'nda 13.30'da başlayacak Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.



