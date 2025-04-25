Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi

ANTALYA'nındoğa harikası koylarından Gerenlik Koyu'nu içine alan, adını deniz tabanından çıkan tatlısu kaynaklarından alan 77 bin metrekarelik orman arazisi, 'Konaklamasız Orman Parkı' olarak ihaleye çıkarılıyor. 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki alanda 1190 metrekare yapılaşma izni verilecek.

Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkisinde bulunan 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki Gerenlik Koyu'nu da içine alan 77 bin metrekare orman arazisi, 'Konaklamasız Orman Parkı' adı altında ihale edilecek. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 29 Nisan Salı günü yapılacak. İhale dosyasına göre; 77 bin metrekarelik orman arazisinde lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürünler satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma öngörülüyor.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Şubat 2018'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Gerenlik Koyu, 2020 yılında kaçak plaj ve izinsiz yol çalışmalarıyla gündeme geldi. Bölgede emlakçılık yapan bir kişinin koyda iş makineleri ile izinsiz yol açma ve kaçak plaj olarak kullanma girişimleri, şikayet sonrası kurumlar tarafından durduruldu. Bu kez orman parkı olarak bölgenin ihale ile özel bir firmaya verilecek olması tepkiyle karşılandı.