Halterle engelleri aştılar

ANTALYA'da tekerlekli sandalyeyle hayatlarını sürdüren milli halter sporcuları Beyzanur Ceylan (24) ve İsmail Zeki Korkmaz (24), Türkiye Şampiyonası’nın ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler hedeflediklerini söyledi.

Kentte, doğuştan ve sonradan yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle bedensel engelli olan, halter sporuna tutunarak başarıya ulaşan Beyza Nur Ceylan ve İsmail Zeki Korkmaz, Türkiye Şampiyonası öncesi hem sporla değişen hayat hikayelerini hem de hedeflerini anlattı. Doğuştan omurilikte gelişim bozukluğuyla dünyaya gelen, bu nedenle tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Ceylan, 20’den fazla ameliyat geçirmesine rağmen hayata sıkı sıkıya tutunduğunu ifade etti. Haltere ilk kez 2019 yılında başlayıp, spor hayatına uzun ara verdikten sonra tekrar ağırlıkların başına geçtiğini belirten Beyzanur Ceylan, “Depresif bir dönemden geçmiştim ama halter sevgisi beni yeniden spora bağladı. Çocukluğumdan beri ağırlıkla uğraşmayı seviyorum. Bu nedenle halteri tercih ettim" dedi. Şimdilerde Türkiye Şampiyonası için hazırlandığını, 4 kez yarışmalara katılıp 3 kez Türkiye 1’inciliği, 1 kez de Türkiye 2’nciliği kazandığını aktaran Ceylan, halterin zorluklarına rağmen bu spordan vazgeçemediğini belirtti. Beyzanur Ceylan, “Halter hem çok nefret edilecek hem çok sevilecek bir branş. Sevgi ile nefret arasında bir yerde ama her şeye rağmen keyifli" diye konuştu.

‘BABAM HALTERİN ERKEK SPORU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU’ Spor hayatında yaşadığı zorluklara değinen Ceylan, “Bağımsız çalışamıyorum, antrenmanlarda hep arkadaşlarımın yardımıyla ilerliyorum. Mutlaka bir yardıma ihtiyacım var spor yaparken. Ama pes etmedim, İsmail ile birbirimize yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başlangıçta ailesinin de kaygı duyduğunu anlatan Beyzanur Ceylan, “Babam halterin erkek sporu olduğunu düşünüyordu. Yapamayacağımı sanıyordu ama dinlemedim onu ve başardım. Onların sözlerini tersine çıkartmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi. Halterde en son 60 kilo kaldırdığını söyleyen Ceylan, “Şu an Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında 90-100 kiloyu kaldırıp madalya kazanmak istiyorum. Yapamaz diyenlere inat bunu yapmak istiyorum ve yapacağım" diye konuştu. TRAFİK KAZASINDAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ İsmail Zeki Korkmaz ise 3 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçirip, tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmeye başladığını ifade etti. Kazadan sonra hayatının değiştiğini, spora tutunarak başarı sağladığını aktaran Korkmaz, 2018 yılında fizik tedavi sırasında fizyoterapistlerin önerisiyle haltere başladığını belirtti. Daha önce çevresinden basketbola yönelmesini önerdiklerini aktaran İsmail Zeki Korkmaz, “Basketbolu sevmedim çünkü bireysel yer almak istiyordum. Başarırsam benim başarım olsun, kaybedersem de benim mağlubiyetim olsun diye düşündüm. O yüzden haltere yöneldim" ifadelerini kullandı. Kısa sürede büyük başarılara imza attığını anlatan Korkmaz, “Haltere başladığım ilk 3 ayda, 18 yaşındayken Türkiye 2’ncisi oldum. Ertesi sene Türkiye şampiyonu oldum" dedi.